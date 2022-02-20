جرعة رابعة للقاح فيروس كورونا قد يُوصى بها في الخريف..والسبب؟

2022/02/20 | 12:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لإعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة "كوفيد-19"، بتاريخ 11 مارس/ آذار، تسعى المزيد من الدول إلى طرح أو مناقشة إمكانية إعطاء جرعات رابعة من لقاح فيروس كورونا لسكانها الأضعف.

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