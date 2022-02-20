2022/02/20 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنا_غريب كلمة الأمين العام, حنا غريب في افتتاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني-------------------------------- ايتها الرفيقات والرفاق نفتتح اعمال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزبنا الشيوعي اللبناني بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الحزب وبالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء والرفاق الذين غادرونا في السنوات الماضية، شهداؤنا هم ينبوع عطائنا وتضحياتنا التي لا تنضب ولن تنضب.كانوا بوصل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة افتتاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني - حنا غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة افتتاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني - حنا غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).