2022/02/20 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٢-;-١-;- - أدونيس وتعريب رامبوفي بلادي حيث يحيا الناس من دون عيون ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدونيس وعمامة رامبو - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٢-;-١-;- - أدونيس وتعريب رامبوفي بلادي حيث يحيا الناس من دون عيون ..
حيث يبكي الساذجون ..
و يصلون ..
و يزنون ..
و يحيون اتكال ..
منذ أن كانوا يعيشون اتكال ..
و ينادون الهلال : " يا هلال ..
أيها النبع الذي يمطر ماس ..
و حشيشياً ..
و نعاس ..
أيها الرب الرخامي المعلق أيها الشيء الذي ليس يصدق" ..
دمت للشرق ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدونيس وعمامة رامبو - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدونيس وعمامة رامبو - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).