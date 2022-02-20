أدونيس وعمامة رامبو - سعود سالم

2022/02/20 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٢-;-١-;- - أدونيس وتعريب رامبوفي بلادي حيث يحيا الناس من دون عيون ..



حيث يبكي الساذجون ..



و يصلون ..



و يزنون ..



و يحيون اتكال ..



منذ أن كانوا يعيشون اتكال ..



و ينادون الهلال : " يا هلال ..



أيها النبع الذي يمطر ماس ..



و حشيشياً ..



و نعاس ..



أيها الرب الرخامي المعلق أيها الشيء الذي ليس يصدق" ..



دمت للشرق ......





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