أدونيس وعمامة رامبو - سعود سالم



أدونيس وعمامة رامبو - سعود سالم
2022/02/20 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٢-;-١-;- - أدونيس وتعريب رامبوفي بلادي حيث يحيا الناس من دون عيون ..

حيث يبكي الساذجون ..

و يصلون ..

و يزنون ..

و يحيون اتكال ..

منذ أن كانوا يعيشون اتكال ..

و ينادون الهلال : " يا هلال ..

أيها النبع الذي يمطر ماس ..

و حشيشياً ..

و نعاس ..

أيها الرب الرخامي المعلق أيها الشيء الذي ليس يصدق" ..

دمت للشرق ......

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