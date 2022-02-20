القرآن محاولة لقراءة مغايرة 26 - ضياء الشكرجي

2022/02/20 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي يا أَيُّهَا النّاسُ اعبُدوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُم وَالَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقونَ (2/21)هنا خطاب يتحول الخطاب إلى عموم الناس، وهو خطاب جميل، بقطع النظر عن دوافعه، وعن مصاديق ما يعنيه موجه الخطاب.



فالخطاب موجه للناس، أي لكل أفراد النوع الإنساني، يدعوهم لعبادة الله، الذي هو ربهم، ويبين مبررات هذه الدعوة، وفوائد الاستجابة لها.



الدوافع كونه هو الرب الحقيقي والمطلق، وإن وجدت أرباب ......





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