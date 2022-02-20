2022/02/20 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، القبض على ستة متهمين بالارهاب ضمن سيطراتها خلال الـ 48 ساعة الماضية.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد تمكنت من القاء القبض على ستة متهمين بالارهاب خلال الـ 48 ساعة الماضية".واضافت ان "مفارز سيطرة التحرير التابعة الى المديرية المذكورة القت القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاولا النفاذ من السيطرة، فيما القت سيطرات الشعب وابو غريب الجديد وشاطىء التاجي والانتصار القبض على متهم بالارهاب في كل منها ليصبح عدد الملقى القبض عليهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".وتابعت انه "تم اقتياد الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 متهمين بالارهاب ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 6 متهمين بالارهاب ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).