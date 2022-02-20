علاوي: وزير المالية كفوء ونزيه ولن يخضع للأهواء والأمزجة

2022/02/20 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، اليوم الأحد، إن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كفوء ونزيه ولن يخضع للأهواء والأمزجة.

وأضاف علاوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعتها (بغداد اليوم) ان "تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاوراتٍ مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة وبالتالي فمحاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار او رميها على الاخرين لن تنطلي على الشعب".

وأشار علاوي إلى أن "اوامر منع السفر تصدر بحق المدانين او المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية ولا يمكن ان تخضع للأهواء والامزجة ولن تخيف الكفوء والنزيه مثل علي علاوي، خصوصاً وانه طلب من رئيس النواب عقد جلسة لمجلس النواب والتصويت على الثقة عليه كوزير والسماح له بألقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف".

داعياً وسائل الاعلام إلى "عدم التعاطي مع الاخبار المفبركة التي من شأنها ان تزيد الامور تعقيداً".

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