2022/02/20 | 12:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب المستقل، هادي السلامي، اليوم الاحد، على المضي باستجواب وزير المالية وحضور جميع الجلسات الخاصة بالامر، عازيا السبب لوجود ملفات فساد كثيرة في الوزارة.وقال السلامي في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “بالنسبة لوزارة المالية فيها ملفات كثيرة متعلقة بالفساد من المنافذ والكمارك وعقارات الدولة فساد كثير في المالية تحتاج الى متابعة”.[…]

ظهرت المقالة نائب مستقل: ماضون باستجواب وزير المالية بسبب ملفات الفساد الكثيرة بالوزارة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل: ماضون باستجواب وزير المالية بسبب ملفات الفساد الكثيرة بالوزارة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب مستقل: ماضون باستجواب وزير المالية بسبب ملفات الفساد الكثيرة بالوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).