دولة القانون: ذرائع حكومية مختلفة لعدم تسليم مستحقات المحافظات المنتجة للنفط

2022/02/20 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، ان الحكومات المتعاقبة اوجدت الكثير من الذرائع لعدم إيصال مستحقات البترودولار الى المحافظات المنتجة للنفط.

وقال الزيادي ان ما يحصل من حرمان وغياب للخدمات في جنوب العراق، كان نتيجة السياسات المالية للحكومات المتعاقبة.

وبين ان مستحقات البترودولار ضمن موازنة 2021 لم تصل الى المحافظات المنتجة للنفط باستثناء ماتسلمته البصرة من مبالغ قليلة من مستحقاتها، حيث تتذرع الحكومات المتعاقبة بالحرب على الإرهاب والوضع الأمني والانهيار المالي للبلد.

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