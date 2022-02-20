شاهد ما قاله ضابط سعودي عن العراق .. كلمات لم تسمعها من قبل

2022/02/20 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

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ضابط سعودي يصف العراق بكلمات لم تطرق المسامع من قبل

منذ 15 ثانية

ضابط سعودي يصف العراق بكلمات لم تطرق المسامع من قبل امام معالي رئيس جامعة عسكرية عراقية

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