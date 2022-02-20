مكتبة المليون عنوان لم يبق منها سوى الاسم برغم إعادة اعمارها

2022/02/20 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عادت المكتبة المركزية الأم في جامعة الموصل كما كانت وبصورٍةٍ عمرانية راقية بعد إعادة إعمارها بكلفة أكثر من 3 ملايين دولار.

وقال الأمين العام لمكتبات جامعة الموصل، سيف الأشقر، إن المكتبة المركزية فقدت مليون مصدر علمي ما بين مجلد ومخطوطة نادرة وكتاب وبعضها لا يوجد منها حتى نسخ أخرى.

واضاف أن الجهات المعنية طالبت الانتربول الدولي بمتابعة قضية سرقة المخطوطات النادرة والمصادر العلمية، لكن الأخير طالب بوثائق تؤكد امتلاكهم لها وباحتراق السجلات فلم يعد هناك ما يثبت.

ونوه الأشقر إلى وجود خطة لرفد المكتبة بأعداد كبيرة من الكتب والمصادر العلمية في الفترة المقبلة.

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