"كيم كارداشيان باكستان".. إطلاق سراح قاتل شقيقته "المشهورة"

2022/02/20 | 12:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق السبت سراح شقيق نجمة على الشبكات الاجتماعية لقبت بـ"كيم كارداشيان الباكستانية"، كان محكوما بالسجن مدى الحياة منذ 2019، بعد أيام على تبرئته من تهمة قتلها في جريمة "شرف" سنة 2016، على ما أعلن محاميه.

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