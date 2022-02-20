تنويه في بابل بشأن توزيع مكافأة يوم “الاقتراع”

2022/02/20 | 13:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب مكتب انتخابات بابل، اليوم الاحد، موظفي الاقتراع إلى مراجعة الدوائر المعنية لاستلام مكافأة يوم “الاقتراع”.ودعا المكتب، بحسب بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، جميع موظفي الاقتراع الذين عملوا خلال الانتخابات السابقة لسنة ٢٠٢١ من موظفين وخريجين إلى “مراجعة مراكز التسجيل القريبة من مناطق سكناهم وبالسرعة الممكنة لاستلام بطاقاتهم الانتخابية المسحوبة منهم خلال […]

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