الحشد الشعبي يعلن القبض على 22 سوريًا تسللوا عبر الموصل

2022/02/20 | 13:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ورود معلومات استخباراتية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، إلقاء القبض على 22 سوريًا تسلّلوا عبر الحدود باتجاه مدينة الموصل.

وقال بيان للهيئة، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّه "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة بوجود مجموعة من الأشخاص تسللوا من الأراضي السورية باتجاه مدينة الموصل، مبينًا "تم نصب كمين محكم من قبل قوة من اللواء 53 وبمشاركة الاستخبارات، ونجحت من إلقاء القبض على 22 شخصًا يحملون الجنسية السورية".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة".

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