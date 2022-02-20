2022/02/20 | 13:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

التهمت نيران، الليلة الماضية، عدداً من المحال التجارية لبيع الملابس المستخدمة "البالة" في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأفاد مراسلنا، (20 شباط 2022)، بأن عدداً من المحال التجارية في مفرق بعقوبة، تعرضت لحريق التهم عدداً منها، ونظراً لاحتوائها على الملابس، فقد انتقلت النيران من محل إلى آخر.

قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي قال في تصريح لـ"ناس": إن "عدد المحال التي احترقت جراء الحادث الذي سببه تماس كهربائي، بلغ 18 محلاً".

وأضاف، أن "الخسائر التي سجلت تقدر بأكثر من 400 مليون دينار عراقي، فيما لم يسجل الحادث خسائر بشرية، وتمت السيطرة على النيران".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليلة نارية في مفرق بعقوبة.. احتراق 18 محل ’بالة’ والقائمقام يقدر حجم الخسائر (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليلة نارية في مفرق بعقوبة.. احتراق 18 محل ’بالة’ والقائمقام يقدر حجم الخسائر (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).