وكالة نون الخبرية تتجول داخل مشروع ميناء الفاو الكبير (فيديو)

2022/02/20 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النقل عن نسب الانجاز

الحقيقية المتحققة في تنفيذ مشروع

ميناء الفاو الكبير، خلال جولة ميدانية

رافقت وكالة نون الخبرية مع مجموعة من

وسائل الاعلام وكتاب رأي وصحفيين فيها

وزير النقل ومسؤولو الوز

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