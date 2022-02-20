شاهد بالصور.. القبض على 22 سورياً تسللوا عبر الحدود باتجاه الموصل

2022/02/20 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد،

القبض على 22 سورياً تسللوا عبر الحدود

باتجاه الموصل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "معلومات استخباراتية

دقيقة ورود بوجود مجموعة من الأشخاص

تسلل

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