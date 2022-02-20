اكتشاف أنابيب لتهريب الوقود في عمق البحر جنوبي إيران

2022/02/20 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس عدلية محافظة هرمزكان (جنوبي

إيران) مجتبى قهرماني، اليوم الأحد، عن

وجود أنابيب بطول 4 كيلومترات لتهريب

الوقود إلى عمق البحر، وبعدها نقله إلى

السفن.

ونقلت وكالة فارس، عن رئيس عدلية محافظة

هرمز

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