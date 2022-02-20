احباط تعرض ارهابي في “وقف ديالى”

2022/02/20 | 13:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى… أفاد مصدر امني مطلع، الاحد، باحباط تعرض ارهابي على نقطة مرابطة امنية في حوض وقف ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاجهزة الامنية احبطت تعرضا ارهابيا على نقطة مرابطة امنية في حوض الوقف قرب بساتين شيخي(30كم شمال شرق بعقوبة) بعد استهداف نقطة مرابطة امنية من قبل قناصة داعش الارهابي”.واضاف المصدر،ان” الوضع حاليا […]

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