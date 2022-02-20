ديالى: تطبيق قرار ايقاف عمل معامل الحصى والرمل في محيط سدة استراتيجية

2022/02/20 | 13:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي، الاحد، عن تطبيق قرار ايقاف معامل الحصى والرمل في محيط سدة ستراتيجية شمال شرق ديالى.وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة(45كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” عمليات ديالى طبقت قرار ايقاف عمل معامل الحصى والرمل بشكل شامل في محيط سدة الصدور الاستراتيجية شمال المقدادية بناءً على تعليمات […]

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