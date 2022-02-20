أشبه بالقصص الخيالية..استكشف الطبيعة الساحرة في سلوفينيا

2022/02/20 | 13:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلئ الزاوية الشمالية الغربية لسلوفينيا بالمناظر الطبيعية الخلابة للقمم الشاهقة والشلالات والأنهار المتدفقة والبحيرات الجبلية البكر، والعديد منها في تريغلاف، الحديقة الوطنية الوحيدة في البلاد.

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