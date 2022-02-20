إحباط محاولة تسلل 22 سوريا الى الاراضي العراقية

2022/02/20 | 13:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة نجحت في إلقاء القبض على المجموعة المكونة من 22 شخصا يحملون الجنسية السورية.

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