الحكيم: التوافق هو الحل لمغادرة ازمة الانسداد السياسي

2022/02/20 | 13:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، الأحد ، أن التوافق هو الحل للخروج من أزمة الانسداد السياسي الحاصلة في البلاد.وقال الحكيم في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “في ظل المستجدات الأخيرة، وتمسك كل طرف سياسي برأيه، فأن البلد مقبل على حالة انهيار للوضع السياسي لم يشهدها منذ عام 2003”.وأضاف أن “الحل هو بالجلوس على […]

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