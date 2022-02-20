على طاولته سعر صرف الدولار.. اجتماع مهم للمالكي باعضاء دولة القانون

2022/02/20 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بانعقاد اجتماع هام لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع نواب ائتلافه لبحث عدد من الملفات.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "المالكي سيعقد اجتماعاً مهماً اليوم، مع نواب ائتلافه لمناقشة اهم المستجدات على الساحة السياسية واخر تطوراتها".واضاف ان "اجتماع المالكي مع نواب ائتلاف دولة القانون سيناقش ملف سعر صرف الدولار، إضافة توزيع نواب الائتلاف على اللجان النيابية".

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