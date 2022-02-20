2022/02/20 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين،حيث تعتبر الفرصة الأخيرة لتفادي اجتياح روسي محتمل لأوكرانيا .

ودعت كييف حلفاءها الغربيين إلى وقف سياسة المهادنة حيال موسكو التي يتهمها الغرب بالتحضير لشن هجوم على أوكرانيا بعدما حشدت 150 ألف جندي على الحدود الشرقية لهذا البلد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات الفرصة الأخيرة بين ماكرون وبوتين بشأن غزو اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات الفرصة الأخيرة بين ماكرون وبوتين بشأن غزو اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).