علاوي: قرارات منع السفر يصدرها القضاء ولا يمكن أن تخضع للأمزجة

2022/02/20 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي ،اليوم الأحد، انتقادات شديدة لقرار منع وزير المالية من السفر.

وقال علاوي في تغريدية على تويتر ان تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاورات مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة وبالتالي فإن محاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار او رميها على الاخرين لن تنطلي على الشعب.

وأضاف ان أوامر منع السفر تصدر بحق المدانين او المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية ولا يمكن ان تخضع للأهواء والامزجة وهي لن تخيف من وصفه بالكفوء والنزيه مثل وزير المالية علي علاوي.

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— Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 20, 2022

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