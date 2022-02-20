ذي قار.. احتجاجات غاضبة لموظفي شركة النفط

2022/02/20 | 13:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرج العشرات من موظفي شركة نفط ذي قار، اليوم الاحد، بتظاهرات غاضبة على خلفية مقتل احد مهندسي الشركة.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “العشرات من موظفي شركة نفط ذي قار، نظموا وقفة استنكارية داخل مبنى الشركة احتجاجاً على مقتل احد المهندسين بالقرب من حقل الناصرية النفطي”.هذا وتعرضت شركة الحفر، لإطلاق نار […]

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احتجاجات غاضبة لموظفي شركة النفط أولاً على ايرث نيوز.

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