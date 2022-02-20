لأول مرة منذ 2003.. تخصيص 20 دونم لانشاء مقبرة في ديالى

2022/02/20 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي ، الاحد، عن تخصيص 20 دونم لانشاء مقبرة لاول مرة بعد 2003 في ديالى.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قائممقامية بعقوبة بالتنسيق مع الاهالي استكملت رسميا تخصيص 20 دونم من ارض تقع جنوب المدينة بمسافة 4كم لانشاء مقبرة في اجراء هو الاول من نوعه بعد […]

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