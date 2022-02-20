"صدمة أسعار".. 80٪ من مشتري السيارات يدفعون أعلى من سعر العرض

2022/02/20 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لموقع "سي أن أن بيزنس" بحدوث "صدمة" في أسعار السيارات الجديدة، إذ أن 80٪ من المشترين باتوا يدفعون أعلى من سعر العرض.

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