نحو نصف مليار دينار حجم خسائر حريق سوق “مفرق ديالى”

2022/02/20 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد اصحاب محال سوق المفرق بديالى، الاحد، أن خسائرهم المادية تصل الى نحو نصف مليار دينار بسبب حريق كبير.وقال احمد الربيعي احد اصحاب محال سوق المفرق في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحريق التهم اكثر من 20 محل كبير لبيع المواد الغذائية والبالة في سوق المفرق غربي بعقوبة واستمرت النيران قرابة اكثر من ساعة […]

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