مكافحة إرهاب كردستان تسلم عنصرا من داعش إلى السلطات الاتحادية

2022/02/20 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان ،اليوم الأحد، تسليمها مطلوبا بتهمة الإنتماء إلى تنظيم داعش إلى السلطات الأمنية العراقية.

المؤسسة أوضحت في بيان ان مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة اربيل ألقت القبض على الإرهابي وهو أحد أعضاء تنظيم داعش الفاعلين بتاريخ السابع من شهر تشرين الثاني في العام مبينة ان المتهم مطلوب لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي وانتسليمه تم يوم التاسع عشر من شباط الجاري بناء على طلب الجهاز وبأمر قضائي.

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