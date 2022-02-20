2022/02/20 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة الصحة تعلن إعداد خطة طارئة خاصة بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:45

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن إعداد خطة طارئة خاصة بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تعلن إعداد خطة طارئة خاصة بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).