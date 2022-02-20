وزارة الصحة تمنح الموافقة الرسمية لتشغيل معمل اوروك للأدوية في كربلاء

2022/02/20 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير مصنع اوروك للأدوية التابع

للعتبة الحسينية المقدسة الدكتور مهند

الساعدي، ان "وزارة الصحة والبيئة

العراقية وافقت على تشغيل الخط

الانتاجي solid dosage form)) لمصنع اوروك

لأغراض التسجيل".

وتابع

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