مشروع بقيمة ٢٠٠ مليار دينار يتعرض للاندثار في كربلاء

2022/02/20 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة… أكد عضو مجلس محافظة كربلاء المنحل ناصر الخزعلي، الأحد، أن مشروع المجمع الحكومي يتعرض للاندثار بعد الشروع ببنائه عام ٢٠٠٩ وتوقفه في السنوات اللاحقة.وقال الخزعلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “مشروع المجمع الحكومي من مشاريع تنمية الاقاليم واحيل الى احدى الشركات عام ٢٠٠٩ بقيمة تقديرية بلغت ٢٠٠ مليار”.واضاف الخزعلي […]

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