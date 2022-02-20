عمدة مدينة أوكرانية يتحدث لـ CNN عن طرق للتصدي لغزو روسي محتمل

2022/02/20 | 14:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث عمدة مدينة لافيف الأوكرانية، أندريه سادوفي، مع مراسل شبكة CNN، مايكل هولمز حول كيفية استعداد السكان المحليين لمواجهة هجوم روسي محتمل، قائلاً إن المدينة "مستعدة للعيش في ظل ظروف قاسية".وأضاف سادوفي "أنه وبينما بات سكان لافيف مستعدون للدفاع عن المدينة، فإنهم يعيشون حياة طبيعية في الوقت الحالي."

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