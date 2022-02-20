القوة الجوية يؤمن شبابه بعقود طويلة الأمد

2022/02/20 | 14:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية، اليوم الاحد، تجديد عقود اثنين من لاعبيه الشباب بعقود طويلة الأمد.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الهيئة الإدارية جددت عقود اللاعبين باقر حسام رسول والمهاجم عبد الله محمد”، مبيناً أن “العقد الجديد سيمتد لمدة خمس سنوات”.وأضاف البيان، أن “اللاعبين يلعبان حالياً بصفوف فريق شباب […]

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