نائب يطالب الحكومة بتحقيق عاجل وموسع بحريق سوق ديالى

2022/02/20 | 14:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاحد، الحكومة بفتح تحقيق واسع وعاجل بشأن حريق سوق المفرق، مبينا ان الحريق تسبب بخسائر كبيرة.وقال الكروي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة والاجهزة الامنية مطالبة بفتح تحقيق شامل وعاجل بشأن حريق سوق المفرق بديالى لمعرفة مسبب الحريق”.ودعا الكروي الى ضرورة “تشكيل لجنة محلية وبدعم مركزي […]

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