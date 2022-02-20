مستشار البارزاني: سنحمي الفيدرالية لنجنب العراق سطوة مجموعة أو فئة معينة

2022/02/20 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسعود حيدر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اليوم الأحد، ان هنالك محاولات تجري منذ العام 2007 لتقويض النظام الفيدرالي العراقي.

وأكد حيدر في تغريدة على تويتر ان اقليم كردستان سيحمي مع شركائه النظام الفيدرالي لكي يجنب العراق سطوة مجموعة او فئة معينة على حد تعبيره ولينعم العراقيون بالسلام وببلد مزدهر يتوفر فيه جميع الخدمات الاساسية مشددا على ضرورة تطبيق فقرات الدستور كاملة وتوفير جميع الخدمات الاساسية ليتحول العراق الى دولة فيدرالية حقيقية .

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