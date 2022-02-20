نووي إيران بمرحلة حاسمة والجمهوريون يحذرون بايدن من الاتفاق

2022/02/20 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث قرابة مائتي نائب جمهوري في الكونغرس برسالة إلى الرئيس جو بايدن، ذكروا فيها أن أي اتفاق نووي جديد مع النظام في طهران سيلقى مصير اتفاق 2015 نفسه.

وحذر الجمهوريون، بايدن من أن ابرام اي اتفاق مع المرشد الإيراني دون موافقة الكونغرس رسميا، فسيكون مؤقتا وغير ملزم، وسيواجه المصير نفسه لخطة العمل الشاملة المشتركة.

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن المحادثات النووية في فيينا تمر بمرحلة حاسمة.

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