حمزة هادي: لم أجد من يحمي ظهري في الديوانية

2022/02/20 | 14:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد مدرب فريق كرة الديوانية المستقيل حمزة هادي، أنه لم يحد من يحمي ظهره من الاستقالة في النادي.وقال هادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فريق الديوانية لا يمتلك الارضية المستقرة التي من الممكن ان تساعدك على النجاح وتحقيق نتائج ايجابية”.واضاف “قدمت استقالتي بعد خسارة الطلبة لأنني لم أجد من يدافع عني […]

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