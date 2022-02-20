مصدر يحذر مخطط امريكي لإطلاق سراح قيادات “داعشية” في الهول

2022/02/20 | 14:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..حذر مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الاحد، من مخطط امريكي لإطلاق سراح عدد من قيادات تنظيم “داعش” الاجرامي داخل مخيم الهول في سوريا.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة / ان ” القوات الامريكية تخطط لإطلاق عدد من قيادات داش داخل مخيم الهول في سوريا في مخطط غير […]

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