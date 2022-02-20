صندوق الإسكان يصدر تحذيراً للمواطنين يخص القروض

2022/02/20 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدر صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبدليات العامة، اليوم الاحد، تحذيراً للمواطنين يخص القروض.وذكر الصندوق في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نحذر المراجعين من التعامل مع المكاتب الوهمية والروابط التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض منح القروض من قبل صندوق الاسكان، لان هذه المواقع وهمية وتخدع المواطنين".

وأكد أن "التقديم على قروض الاسكان يكون من خلال فروع الصندوق حصرا ومن خلال الروابط الالكترونية الموجودة في موقع الصندوق وصفحة الفيسبوك الخاصة بالصندوق والموثقة".

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