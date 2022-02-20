الجبوري: الموازنة تتضمن فقرة ملزمة بشأن قرار الاتحادية الخاص بنفط كردستان

2022/02/20 | 14:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري، الاحد، عن وجود فقرة ملزمة ضمن موازنة 2022 بشأن تنفيذ قرار الاتحادية الخاص بنفط كردستان، مبينا ان عدم اضافة الفقرة تعني عدم وجود الموازنة.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته/المعلومة/، إن “موازنة 2022 تحتوي على فقرة ملزمة للحكومة والبرلمان وهي اشارة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن […]

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