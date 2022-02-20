نائب : حسم رئاسة الجمهورية متوقف على قرار الاتحادية الأربعاء المقبل

2022/02/20 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب المستقل باسم خشان , الاحد , ان الجدل الدائر بشان منصب رئيس الجمهورية متوقف على قرار المحكمة الاتحادية بشان الدعوى المتعلقة بقرار الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيح الذي عد مخالفا للقانون والدستور ، مشيرا الى ان الدعوى ستحسم الأربعاء المقبل.وقال خشان في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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