حكومة الاثرياء ام حكومة الفقراء

2022/02/20 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جواد البولاني … لطالما كان الخبز غذاء أساسيا في العراق، مثل كل الشعوب التى تعتمد على الخبز لملء بطونها، وعلى وجه الخصوص ذوي الدخل المحدود، الذين يميلون إلى الاعتماد على الخبز، باعتباره أرخص المواد الغذائية وأكثرها إشباعا، لكن اسعارالطحين ازدادت الى ثلاثة اضعاف، مباشرة بعد قرارالحكومة غيرالمدروس بتخفيض سعر صرف الدينارالعراقي امام الدولار […]

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