سرقوا مبالغ من الخزنة.. مجهولون يقتحمون دائرتين حكوميتين في الديوانية

2022/02/20 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في الديوانية، اليوم الاحد، بقيام مجهولين باقتحام دائرتين حكوميتين وسرقة مبالغ مالية من الخزنة ولاذوا بالفرار.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مجهولين اقتحموا في ساعة مبكرة من، اليوم، من خلال (كسرالأبواب) دائرة الرقابة التجارية والمالية في الديوانية، وتمكنوا خلال الاقتحام من فتح خزنة الدائرة الرقابة التجارية والمالية وسرقة مبالغ […]

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مجهولون يقتحمون دائرتين حكوميتين في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

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