المحكمة الاتحادية تحدد موعد حسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

2022/02/20 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، موعد حسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم) ان "المحكمة الاتحادية العليا، ستعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، لغرض حسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي".

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