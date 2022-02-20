هذا ما يمكنه فعله..أسرع جهاز كمبيوتر في العالم

2022/02/20 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

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في حزيران 2020، تجاوز الحاسوب الفائق أو الكمبيوتر العملاق الياباني فوجاكو Fugaku جميع المنافسين ليحصد المركز الأول للمرة الثانية على التوالي خلال عام، لأقوى الآلات الحاسوبية في العالم الصادر عن مشروع البحث Top500.

وتمكنت شركة Fugaku، التي طورتها شركة فوجيتسو Fujitsu بالتعاون مع مختبر أبحاث Riken الفيدرالي، من إجراء ما يقرب من 3 أضعاف عدد العمليات الحسابية في الثانية التي يجريها الكمبيوتر العملاق الأميركي التابع لشركة IBM، والذي تصدر القائمة في وقت سابق.

وبعد عام ونصف، ظل الترتيب دون تغيير، باستثناء إضافة كمبيوتر عملاق جديد يحمل اسم بيرلماتر لشركة HPE الأميركية في المرتبة الخامسة، وتقوم الآلة الموجودة في مركز أبحاث الطاقة NERSC التابع لجامعة كاليفورنيا بيركلي بإجراء عمليات حسابية لنماذج المناخ وعلوم المواد وفيزياء الطاقة وغيرها.

في ذلك الوقت، لم يكن Fugaku يتصدر الترتيب فقط في عدد العمليات الحسابية في الثانية – أو ما يسمى بـ TeraFLOPS - ولكن في جميع الفئات الأربع التي يتم الحكم على أجهزة الكمبيوتر العملاقة بناءً عليها من خلال المشروع.

ووفقاً لمختبر Riken، لم يحقق أي كمبيوتر آخر هذا الإنجاز حتى الآن.



كان لدى Fugaku أكبر عدد من النوى بين جميع أجهزة الكمبيوتر المرتبة، وأعلى أداء نظري للحسابات وأعلى سعة طاقة.

في غضون ذلك، حصل الكمبيوتر العملاق المصنف رابعاً، الصيني Sunway TaihuLight، على المزيد من النوى - 10.6 مليون مقارنة بـ 7.6 مليون لـ Fugaku.

وتُستخدم أجهزة الكمبيوتر العملاقة لتشغيل عمليات محاكاة معقدة تتضمن عدداً كبيراً من المتغيرات، وتشمل الاستخدامات الشائعة النمذجة الاقتصادية والمناخية، والبحوث العصبية والعلوم النووية، وفقاً لما ذكرته "Statista".

وفي حالة فوجاكو، تُستخدم قوة الآلة أيضاً للبحث في فيروس كورونا، وبشكل أكثر تحديداً لتشغيل عمليات محاكاة لكيفية تحرك قطرات الجهاز التنفسي عبر الهواء في أماكن مختلفة مثل المكاتب أو عربات القطارات.

وتضم قائمة أفضل 8 أجهزة كمبيوتر عملاقة في العالم أجهزة تابعة لشركات ديل، ونافيديا، وجهازين من شركة IBM، بالإضافة إلى جهازي كمبيوتر عملاقين صينيين تديرهما الحكومة الصينية والكمبيوتر العملاق الألماني Juwels Booster Module المملوك لشركة أتوس لتكنولوجيا المعلومات.

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