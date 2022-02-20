2022/02/20 | 14:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم الغراوي ..ال البرزاني رفضوا قرار المحكمة وغير مقتنعين ولايمكن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية للاسباب الاتية : ًالحكومة الحالية برئاسة الكاظمي لم تبدي موقفا حازماً واكتفى رئيس الوزراء الكاظمي بتكليف وزير النفط لمتابعة ذلك ولم يتخذ القرارات على محمل الجد .ومن المؤمل ايجاد صيغة تفاهم او تسوية بين المركز والاقليم بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم خارج تغطية قرارات المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم خارج تغطية قرارات المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).