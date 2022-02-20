قمة نارية بين الهلال والنصر في كأس ملك السعودية

2022/02/20 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

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سيكون ملعب مرسول بارك بالرياض مسرحاً لأحداث الديربي المنتظر الذي يجمع النصر والهلال ،اليوم الاثنين، في أبرز مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك السعودية في كرة القدم.

وسبق للفريقين أن توجا بلقب المسابقة 15 مرة، وبواقع 9 ألقاب للهلال و6 النصر.

وصل النصر لهذا الدور بعدما تجاوز الاتفاق بهدف نظيف سجله خالد الغنام، فيما تأهل الهلال بعد فوزه على الرائد بهدفين دون مقابل سجلهما الأرجنتيني لوسيانو فييتو والبيروفي أندي كاريو.

وهي المباراة الثالثة التي تجمع الفريقين هذا الموسم، وكانت الأولى في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وانتهت بفوز الهلال 2-1، والثانية في ذهاب دوري كأس الأمير وانتهت بفوز النصر 2-صفر.

المصدر: AFP

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