2022/02/20 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر صندوق الإسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات ،اليوم الأحد، المواطنين من مكاتب وصفها بالوهمية تخدع المواطنين عبر الادعاء بأنها وسيط لترويج قروض الاسكان.

وأكد الصندوق في بيان ان تلك المكاتب الوهمية والروابط التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض منح القروض من قبل صندوق الاسكان وهمية وتخدع المواطنين مبينا ان التقديم على قروض الاسكان يكون من خلال فروع الصندوق حصرا ومن خلال الروابط الالكترونية الموجودة في موقع الصندوق وصفحة الفيسبوك الخاصة بالصندوق والموثقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الاسكان يحذر من مكاتب تروج لقروض الإسكان لخداع المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الاسكان يحذر من مكاتب تروج لقروض الإسكان لخداع المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).